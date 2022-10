Beruchte studentenvereniging Solvay voor strafklacht al eerder in opspraak: “Ik moest ‘voor de grap’ verkracht worden”

Franstali­ge scholen doen het zonder coronabaro­me­ter

In tegenstelling tot Vlaanderen is de Franse Gemeenschap niet van plan om de scholen een ‘herfstplan’ op te leggen of opnieuw een coronabarometer in te voeren bij een golf van het coronavirus. Dat heeft onderwijsminister Caroline Désir (PS) verzekerd in het parlement van de Franse Gemeenschap. De omzendbrieven die ze bij de start van het schooljaar gestuurd heeft, blijven dus van kracht.

