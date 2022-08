Beruchte drugsbaron opgepakt in Brussel en uitgeleverd aan Marokko

Rachid Ouahid Temsamani, een beruchte Marokkaanse drugsbaron, is opgepakt in Brussel. Temsamani is in Spanje en Marokko bekend als leider van het Tetouan-kartel. Hij stond jarenlang aan het hoofd van een netwerk dat cocaïne en hasj verdeelt over half Europa. Hij werd een tiental dagen geleden door ons land uitgeleverd aan Marokko.

De Marokkaanse krant ‘Barlamane’ schrijft over de uitlevering van de drugskoning en een woordvoerster van Justitie bevestigt aan HLN dat de crimineel op 4 augustus is uitgeleverd. Temsamani werd wegens drugssmokkel gezocht door zowel Spaanse als Marokkaanse politiediensten.

Temsamani draait al jarenlang mee op het hoogste niveau van het internationale drugsmilieu. Voor hij werd ontmaskerd als drugsbaron, was hij in Marokko een gewaardeerd zakenman en voorzitter van voetbalclub Moghreb Tetouan. Hij beschikte over nauwe banden in de sportwereld en de politiek. Vanuit het Rifgebergte in Marokko bouwde hij echter ook een internationaal drugsnetwerk op.

Costa del Sol

In 1996 ontsnapte de drugsbaron op het nippertje aan de Marokkaanse veiligheidsdiensten, maar vier jaar later werd hij gearresteerd aan de Costa del Sol in Spanje. De politie achtte hem toen verantwoordelijk voor het verschepen van grote ladingen cocaïne, hasj en xtc.

Temsamani stond aan het hoofd van een kartel dat vanuit Nador (Marokko), via Malaga (Spanje) drugs verscheepte naar Rome, Amsterdam, London en Ibiza. Hij werd toen in Spanje veroordeeld tot tien jaar cel.

Nadat hij vrijkwam, startte hij zijn zaakjes blijkbaar opnieuw op, want in 2016 en 2021 werd hij in Marokko opnieuw gelinkt aan grote ladingen drugs.

Of de man zich al lang in Brussel schuil hield, is niet duidelijk. Wel zat hij in ons land eerst maandenlang in de cel voor hij werd uitgeleverd. Zijn arrestatie dateert van vorig jaar november. “Op basis van zijn vingerafdrukken heeft men vastgesteld dat meneer geseind was door Spanje en Marokko”, meldt het Brussels parket.

