Bertrand na slechte peiling Open Vld: “Onze partij is niet gelijk aan Vivaldi”

Staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand wijt het slechte peilingsresultaat van haar partij Open Vld voor een stuk aan het feit dat mensen de partij vereenzelvigen met de federale coalitie. Dat zei ze zondag in ‘De Zevende Dag’ op VRT 1. “Vivaldi is niet mijn droomcoalitie”, verklaarde ze.

KIJK. HLN - GROTE PEILING. Open Vld op laagste peil ooit

Volgens de peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL, waarvan de resultaten vrijdagavond bekendgemaakt werden, zou Open Vld vandaag nog maar 8,3 procent van de kiezers kunnen overtuigen. Bij de verkiezingen van 2019 haalde de partij van premier Alexander De Croo nog 13,5 procent van de stemmen. Naar aanleiding van het peilingresultaat organiseerde voorzitter Egbert Lachaert zaterdag al een digitaal partijbureau.

“Doet pijn”

“Het doet mij pijn om dit te zien, zeker omdat we goede weken achter de rug hebben”, zegt Bertrand zondag bij ‘De Zevende Dag’. “Is Open Vld gelijk aan Vivaldi? ik wil de mensen geruststellen, het antwoord is neen. Vivaldi is niet mijn droomcoalitie. Maar op een bepaald moment was er geen andere keuze.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgens Bertrand wordt er niet aan de positie van voorzitter Lachaert getwijfeld. “De positie van de voorzitter is niet in gevaar. Hij is een teamplayer en doet het heel goed met premier Alexander De Croo.”

Geen campagnevoering

Volgens haar voert de partij op dit moment, in tegenstelling, tot veel andere partijen, geen campagne. “We zitten in een situatie waar wij de coach van de coalitie zijn. We zien veel mensen die al campagne voeren, dat kunnen wij ons niet permitteren”, zei ze.

KIJK. Hoe groot is de onrust bij Open Vld na dramatische peiling?