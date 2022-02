Beroepsfotografen protesteren tegen plan om pasfoto's door gemeentehuizen te laten maken

Ook voor de burger kan er ongemak volgen. De regering wil de dienst gratis aanbieden, maar toch zal de burger dit op een andere manier voelen, bijvoorbeeld door een hogere prijs van identiteitsdocumenten of indirect via de belastingen, zo menen de fotografen.

Alternatief plan

De fotografenverenigingen doen in de open brief een oproep aan de bevoegde ministers om live enrollment on hold te zetten en in dialoog te treden over het alternatief systeem. "Wij kunnen onmogelijk aanvaarden dat er op deze lichtzinnige manier een economisch bloedbad wordt aangericht in een sector die al zo geleden heeft onder de pandemie", besluit Steenwegen.