Beroepsfederatie wil geen strengere regels voor pakjesbezorgers, wel betere controle: “Heel wat sectoren, zoals bouw en horeca, waar situatie slechter is”

Tijdens een gezamenlijke vergadering van de commissie Sociale Zaken en de commissie Mobiliteit van de Kamer wordt dinsdag pakjessector in ons land van dichtbij bekeken. Aanleiding is onder andere het onderzoek van de redacties van HLN en VTM NIEUWS naar mistoestanden bij PostNL .

“De mistoestanden in de pakketsector zijn een complex probleem, maar zijn vooral een gevolg van hoe de sector is georganiseerd in België. Via de postwet kan ik dat voor een stuk mee veranderen en pakketbezorgers beter beschermen”, zegt de verantwoordelijke minister Petra De Sutter (Groen) in een schriftelijke reactie.

De minister wil dat een vast aantal pakketbezorgers rechtstreeks voor de opdrachtgever werkt. Vandaag is er vaak een opeenvolging van onderaannemers waarbij de uiteindelijke koerier in erbarmelijke omstandigheden moet werken omdat elke onderaannemer zijn deel van de winst probeert te recupereren. Dat hebben de vakbonden tijdens de hoorzitting dinsdag aangeklaagd.

“Vandaag kan je alleen koppelbaas spelen voor een grote speler”, zei Piet van den Bergh van ACV. “Je krijgt als onderaanneming een dik contract met voorwaarden en moet exact uitvoeren wat de opdrachtgever zegt. Het enige wat je nog zelf bepaalt, is de loonkost. En om die zo laag mogelijk te houden, kan je niet anders dan sjoemelen met diploma-aangiften, zwartwerk, uren niet aangeven... die verboden terbeschikkingstelling is een doelbewuste strategie van die grote spelers. Een opdrachtgever heeft nochtans geen instructies te geven aan de werknemers over hoe ze zich moeten organiseren.”

“Alles draait om de prijs van het transport”, ging Tom Peeters van BTB verder. “Zolang niet de juiste prijs betaald wordt, gaan we dit probleem niet oplossen. Alles wat vervoerd moet worden — mensen, goederen, brieven, maaltijden, ... — kost geld. Wij vragen een wettelijk kader waarin in waardige omstandigheden kan gewerkt worden en de betrokken werknemers hun boterham ermee kunnen verdienen.”

Beroepsfederatie Febetra laat weten dat in 2021 1.045 controles werden uitgevoerd door inspectiediensten. Bij 34 procent van de controles werd minstens één inbreuk vastgesteld. Volgens Febetra doet de sector het daarmee niet slecht. “Er zijn heel wat sectoren, zoals de bouw, de horeca, waar de situatie slechter is”, zei Kathleen Spenik van Febetra. “Wij hebben als beroepsvereniging ook geen zicht op de opvolging van die inbreuken, zowel administratief als gerechtelijk.”

Febetra schetste ook een algemeen beeld van de sector, die in ons land bestaat uit 10.491 ondernemingen die 86.131 voertuigen inzetten voor hun activiteiten. “Er zijn 75.000 arbeiders te werk gesteld in onze sector en 38.000 bedienden”, zei Spenik. “Onze sector is zeer sterk gereglementeerd, het ontbreekt ons vooral aan controle.”

Volgens de beroepsfederatie wordt er te vaak over de sector gesproken en te weinig met de sector. “Wij zijn nooit op de hoogte gesteld van ernstige problemen die moesten worden aangepakt voor de bom in de media is ontploft”, zei Spenik. “Het bestaand arsenaal aan wetgeving is ruim voldoende, we vragen alleen dat er meer controles komen. Daarnaast willen wij eerlijke concurrentie tussen nationale en internationale spelers op dezelfde markt, en eerlijke, correcte transportprijzen. Voor dat laatste moet de consument gesensibiliseerd worden. Gratis transport bestaat nu eenmaal niet”.

Volgende week wordt de stand van zaken binnen de pakjessector in de regering besproken. Naast een voorontwerp van wet kwam De Sutter ook al met een task force waarbij initiatieven in de transportsector kunnen gebeuren door minister van Mobiliteit George Gilkinet en in de arbeidswetgeving door minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne.

