Beroepsbevolking die niet kan telewerken raakt vaakst besmet, blijkt uit onderzoek

Op één week tijd is de gemiddelde incidentie van COVID-19 per 100.000 inwoners in de beroepsbevolking met een derde toegenomen. Bovendien ligt die incidentie ook een derde hoger dan bij de algemene bevolking.

De hoogste incidentie wordt momenteel opgemeten in de kinderopvang, de eerste sector die sinds het begin van de pandemie een incidentie van meer dan 10.000 op weekbasis laat noteren (11.182). Ook in het lager en middelbaar onderwijs scheert de incidentie hoge toppen, met respectievelijk wekelijks bijna 7.000 en meer dan 8.000 op 100.000.

Het hoge aantal besmettingen vertaalt zich ook in een massale uitval van het personeel. Op basis van gegevens van 2021 voorspelden de onderzoekers dat bij 1.000 nieuwe gevallen per week het absenteïsme stijgt met 1,7 tot 2,5 procent, afhankelijk van welke maatregelen in de vergelijking worden meegenomen. Uit dezelfde voorspellingen blijkt voorts dat in twee weken tijd bij 1.000 nieuwe besmettingen het ziekteverzuim over alle sectoren heen gemiddeld met 0,44 procent zou toenemen.

Telewerken en vaccinatie

Wel blijkt dat zowel telewerken als vaccinatie een positieve impact heeft op het ziekteverzuim en de continuïteit van het bedrijfsleven. In sectoren waar telewerk niet mogelijk is, zoals de zorg (1,34 procent) en de horeca (0,65 procent) ligt het ziekteverzuim duidelijk hoger dan in sectoren waar dat wel mogelijk is, zoals de bankensector (0,15 procent).

Het effect van de vaccinatie, ten slotte, kan worden afgeleid uit de plotselinge daling van het ziekteverzuim in de zorgsector tijdens de derde golf in het voorjaar van 2021. Toen hadden zorgmedewerkers reeds hun coronaprik gekregen, in tegenstelling tot de algemene bevolking.

