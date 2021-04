Bernard Tapie klaagt Luikse advocaat aan voor fraude

Aan de oorsprong van het geschil ligt een dubbele procedure bij de handelsrechtbank: een in Luik en een in Frankrijk. Op 30 april 2020 had de handelsrechtbank van Bobigny in Frankrijk de liquidatie gevorderd van bedrijven van de Groupe Bernard Tapie. Maar op 21 december 2018 had de ondernemingsrechtbank van Luik ook al dezelfde procedure gestart tegen het Belgische filiaal van de Groupe, GBT Holding. Die holding bevat dan weer een Luxemburgs bedrijf, South Real Estate Investment (SREI), waarvan de villa van Tapie in Saint-Tropez een eigendom is. De rechtbank van Luik had advocaat en professor Roman Aydogdu aangesteld als curator.

In september 2020 had de rechtbank van Bobigny de datum voor de hoorzitting over de liquidatie van SREI vastgelegd op 14 oktober. De curator verklaarde niet van die datum op de hoogte te zijn gebracht, en vroeg een uitstel tot 4 november.