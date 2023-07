Beobank verhoogte rente op spaarrekeningen vanaf 1 augustus

De relatief nieuwe gereglementeerde spaarrekening Save Plus verhoogt eveneens de rentevoeten. Als het saldo na storting gelijk is aan of hoger is, dan 50.000 euro gaat de basisrente naar van 0,25 naar 0,40 procent en de getrouwheidspremie van 0,80 naar 1,10 procent. Is het saldo na storting lager, dan 50.000 euro gaat de basisrente ook van 0,25 naar 0,40 procent en stijgt de getrouwheidspremie van 0,40 naar 0,50 procent.