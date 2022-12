Benzine vanaf morgen op laagste niveau sinds december vorig jaar

IN KAART. Bekijk hier wanneer jouw gemeente afgescha­keld zou worden bij (dreigend) stroomte­kort in 2025

In 2025 sluiten (wettelijk gezien) alle kernreactoren in ons land. Daardoor loert een stroomtekort om de hoek, alsook het afschakelplan. Bij een (dreigend) tekort aan elektriciteit kan zo'n afschakelplan immers in werking treden. Dat gebeurt automatisch of manueel. Bij een deel van de eindafnemers wordt de elektriciteitslevering dan tijdelijk stopgezet om zo de vraag drastisch te verminderen en terug te brengen naar het niveau van het aanbod. Ontdek hier wanneer uw gemeente of straat aan de beurt zou zijn.

