Benzine tanken wordt vanaf morgen duurder, stookolie inslaan goedkoper

ONZE OPINIE. “Leven we nu in het Grieken­land aan de Noordzee of het Noorwegen aan de Maas?”

Leven we nu in het Griekenland aan de Noordzee of het Noorwegen aan de Maas? Het hangt ervan af naar wie je luistert. Hoor je Bart De Wever (N-VA) dan is dit land naar de knoppen, failliet, en wacht ons de financiële hel zoals Griekenland in 2010. Realistisch, noemt hij zichzelf doorgaans. Te pessimistisch, noemen economen hem. Maar dat wil niet zeggen dat we het land van melk en honing zijn, of het Noorwegen aan de Maas, zoals Paul Magnette (PS) gelooft.

