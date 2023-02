Benzine tanken weer duurder vanaf morgen

Nu het zwart geld uit amateur­voet­bal moet verdwijnen. Speler getuigt: "150 euro onkosten en 300 euro voor een gewonnen match. Cash, ja”

Geen zwart geld meer in het amateurvoetbal is de strijd die Voetbal Vlaanderen wil aangaan met strengere regels rond de RSZ-bijdragen. Maar of het lukt om 200 euro in het envelopje van de voorzitter en de 2.500 euro tekengeld uit te roeien? “Dankzij een sponsor van de club heb ik 1.500 euro per maand extra. In het zwart”, getuigt een speler uit eerste provinciale. En de fiscus dan? “Dat valt toch niet te controleren.” Een blik onder tafel en in de envelopjes in kleedkamer en kantine.