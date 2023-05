Benzine tanken vanaf morgen goedkoper

DEBAT VAN DE DAG. Vooruit wil kinderop­vang eventueel verplich­ten: een goed idee?

Vooruit wil dat ieder kind in totaal 130 dagen gratis naar de crèche kan gaan. Nu is er onvoldoende capaciteit, maar door fors te investeren in de sector moet het op termijn mogelijk zijn. Als blijkt dat onvoldoende ouders erop ingaan, wil Vooruit dat kinderen verplicht naar de crèche gaan. Wat denken jullie? Is het een goed idee om kinderen verplicht naar de kinderopvang te laten gaan? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.