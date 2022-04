Benzine en stookolie opnieuw duurder

Mogelijk 22 graden vandaag. Hoe uitzonder­lijk is dat? HLN LIVE vraagt het aan weerman Frank Duboccage

De zon is weer van de partij vandaag en het kwik klimt tot 21 graden. “Lokaal is zelfs 22 graden mogelijk”, zegt VTM-weerman Frank Duboccage. Geleidelijk komen er wel meer (stapel)wolken, waaruit op het einde van de namiddag in het westen mogelijk enkele buien kunnen vallen.

12 april