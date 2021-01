Bende van Nijvel-special van podcast de volksjury vanaf vandaag online: “Van luisteraars kregen we te horen dat we hun vriendinnen in de lockdown zijn, dat doet echt deugd”

INTERVIEW - UPDATEDe duizenden luisteraars van de podcast 'de volksjury’ - met kleine letters - hebben al weken naar vandaag, donderdag 28 januari, uitgekeken. De eerste aflevering van hun langverwachte Bende van Nijvel-special is vanaf nu te luisteren via de podcastkanalen (zie onderaan dit artikel). Op vier jaar tijd is “de uit de hand gelopen interesse in true crime” van Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck een van de grootste Vlaamse podcasts geworden. Met elke aflevering bereiken ze meer dan 25.000 luisteraars, van wie een aanzienlijk deel uit Nederland.

In hun meer dan zestig afleveringen tellende podcastreeks brengen de twee VUB-vriendinnen een Belgisch of internationaal waargebeurd misdrijf onder de aandacht. Het gaat om heel uiteenlopende zaken als de parachutemoord (2006), de dood van het zesjarige Amerikaanse schoonheidskoninginnetje JonBénet Ramsay (1996) of de zaak-Jespers (1977).

Komende vier donderdagen staat de Bende van Nijvel centraal. Bij hold-ups op warenhuizen en andere toegeschreven feiten vielen tussen 1982 en 1985 minstens 28 doden, wat de overvallenreeks de grootste na-oorlogse geweldsspiraal in ons land maakt. Zowel Silke (29) als Laura (28) waren toen nog niet geboren. De special dient vooral om jongere luisteraars vertrouwd te maken met de materie, die anno 2021 nog steeds brandend actueel is. Tot op heden is niemand gepakt, laat staan veroordeeld. We zaten samen voor een Zoom-interview.

Een special maken rond een enorm dossier als de Bende van Nijvel, daar kruipt veel tijd in, neem ik aan?

Silke: “We zijn er al twee maanden ‘vollen bak’ mee bezig. We hebben boeken gelezen en heel veel krantenartikels uitgespit. Maar je ziet soms door de bomen haast het bos niet meer. We moesten ons echt aan de basis houden, anders wordt het voor de luisteraars nogal gecompliceerd.”

Laura: “Bij mij was het soms nachtwerk. Ik heb het geluk dat ik in deze coronatijden nog een fulltime job heb. Terug van het werk sloot ik me telkens in mijn zolderkamer op en begon ik eraan. Dat werd soms laat, ja. Het leek wel alsof ik terug aan de unief zat en daags nadien examen moest doen (lacht).”



“In onze eerste aflevering focussen we op de feiten zelf, terwijl de tweede episode de verschillende onderzoekspistes en gewezen verdachten behandelt. We hebben ook al een derde aflevering ingeblikt waar we het onderzoek belichten vanaf de parlementaire onderzoekscommissie tot op de dag van vandaag. De vierde aflevering staat nog open. Die maken we met input van de luisteraars. Misschien hebben sommigen destijds een Golf GTI zien voorbij scheuren op de autosnelweg, of kennen ze de nabestaanden van een slachtoffer persoonlijk. We zijn ook benieuwd naar hun eigen theorieën over de zaak.”

Alle Bendefeiten bundelen in één aflevering, dan duurt die podcast al snel vier uur, of niet?

Silke: “De drie opgenomen afleveringen duren ofwel twee uur, iets langer of iets korter. We hebben de drie afleveringen op één dag, aan één stuk door, ingeblikt. We waren helemaal kapot. Lang geleden dat ik zo lang aan een stuk heb liggen babbelen.”



Laura: “We zijn elkaars knuffelcontact. Samen opnemen moest wel.”

Op onlinefora zijn geïnteresseerden sinds jaren gepassioneerd bezig met de Bende van Nijvel. Geen schrik dat ze jullie gaan betrappen op eventuele fouten?

Silke: “Zeker, maar we zijn geen experts in de zaak, dat zeggen we ook telkens in al onze podcasts. We hebben alleen ons best gedaan.”



Laura: “The happy few op het forum zullen zeker meer weten, maar ik denk dat we met onze special van meer dan zes uur een goeie start bieden voor de gemiddelde Belg of Nederlander. Veel van onze luisteraars zijn tieners, twintigers of dertigers. Zij hebben de jaren 80 nooit meegemaakt. Stel dat er alsnog een doorbraak in het onderzoek volgt, dan zijn ze mee.”



Silke: “Echt alle onderzoekspistes en theorieën uitspitten, gaat gewoon niet. Da’s te uitgebreid. We hebben voorrang gegeven aan de belangrijkste.”

Wie naar ‘de volksjury’ luistert, krijgt elke keer ook een aantal ‘losse flodders’ te horen, waar jullie het uitvoerig hebben over jullie dagelijkse leven in de lockdown. Zijn die er nu ook?

Laura: “We hebben die nu weten te beperken tot twee minuten (lacht)”.

Silke:”Ik spoel soms ook de eerste 20 minuten van buitenlandse podcasts door om meteen naar het verhaal te gaan. Kijk, je hebt voor- en tegenstanders. We krijgen in de lockdown reacties binnen van mensen die zich echt eenzaam voelen. ‘Laura en Silke zijn echt vriendinnen geworden’, kregen we al te horen, wat ons heel veel deugd doet. Het sterkt ons te weten dat de losse flodders echt bijdragen aan het creëren van een band met ons luisterpubliek. Het toont hoe ons leven is. We zijn niet gewoon twee stemmen die een verhaaltje komen aframmelen. Ook wij zitten er coronagewijs soms door, of hebben de handen vol met een verhuis of een verbouwing.”

Ik ben benieuwd naar het resultaat. Hartelijk dank voor het gesprek.