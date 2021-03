Ben Weyts over kotbubbel waarover gisteren met geen woord gerept werd: “Het blijft ook voor mij een beetje onduidelijk”

LIVE. Aantal nieuwe besmettin­gen in België blijft dalen - Chinese en Russische hackers kraken netwerk Europees geneesmid­de­len­bu­reau

6:45 Vanaf maandag 8 maart mag je buiten met 10 personen samen zijn. Nu is dat aantal nog beperkt tot vier. Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen vrijdag beslist. Ook is besloten dat de horeca weer kan openen vanaf 1 mei. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.