Ben Weyts (N-VA) gaat voor tweede termijn als minister van Onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ziet een tweede termijn als minister van Onderwijs wel zitten. “Onderwijs is een fantastische bevoegdheid met een ongelooflijke impact. Van de maatregelen die je nu neemt, zul je pas later de vruchten plukken. De verleiding is natuurlijk zeer groot om langer dan een termijn vast te houden aan het beleidsdomein”, zegt hij in een interview.

“Elke vakminister moet de ambitie hebben om in zijn domein door te gaan. Dat is bij mij niet anders”, stelt de N-VA’er. Ook al krijgt hij heel wat kritiek. “Je krijgt altijd kritiek op wat je wel of niet doet. Het is zoals bij de voetbalcoach van de nationale ploeg. Ook in het onderwijsveld is men behoorlijk kritisch over het beleid en iets minder zelfkritisch.”

Al benadrukt Weyts dat hij niet solliciteert of speculeert. “Verkiezingen zijn een goede scheidsrechter en de kiezer moet zich uitspreken. Daarna maakt ook de partij de keuze, maar als partij willen we het beleidsdomein Onderwijs zeker bij ons houden”, aldus de minister.

Als grootste verwezenlijkingen verwijst Weyts onder meer naar de maatregelen die genomen zijn om de dalende onderwijskwaliteit tegen te gaan en om het lerarentekort aan te pakken. Het gaat dan onder meer om de Vlaamse toetsen die dit schooljaar ingevoerd worden, de invoering van de minimumdoelen in de tweede en derde graad secundair onderwijs en de koalatest bij kleuters. Daarnaast haalt hij de invoering van de zij-instromers, de start van het leersteundecreet, het inschrijvingsdecreet en de zomerscholen aan.

“Hoe gedetailleerd moet het zijn?”

In een interview in ‘Knack’ zegt onderwijsexpert Luc De Man dat de nieuwe eindtermen scholen en leerkrachten wel erg veel vrijheid geven. Daardoor kunnen ze de lat zo laag leggen als ze zelf willen, meent hij. Zo haalt hij als voorbeeld aan dat de Holocaust niet opgenomen is in de minimumdoelen en dat een geschiedenisleerkracht het daar niet over hoeft te hebben.

“Ik ken geen enkele leerkracht die geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog aanhaalt zonder het te hebben over de Holocaust”, reageert Weyts. “De vraag is hoe gedetailleerd je moet opsommen wat er in elk vak moet worden gedoceerd.”

De minimumdoelen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs hebben een lange weg afgelegd. De minister en de onderwijskoepels moesten vorig jaar opnieuw rond de tafel gaan zitten nadat het Grondwettelijk Hof in juni de nieuwe eindtermen vernietigd had. Afgelopen maart bereikten de minister en de onderwijsverstrekkers uiteindelijk een consensus.