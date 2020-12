Ben Weyts lanceert proefproject taalscreening bij 2.000 kleuters

Onderzoekers van de KU Leuven hebben een proefproject over de taalscreening opgestart bij 2.000 kleuters. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) toegelicht tijdens een bezoek aan een kleuterschool in Heverlee. "De taalscreening mag geen vertraging oplopen, want we hebben dit instrument echt nodig", aldus Weyts.

Over de taalscreening bij kleuters is al veel gediscussieerd in het Vlaams parlement. De screening moet nagaan of kleuters genoeg taalvaardig zijn in het Nederlands om aan het eerste leerjaar te mogen starten. Oppositiepartijen Groen, sp.a en PVDA vroegen zich af of de screening geen extra drempel zou vormen voor kleuters, en of de test wel voldoende wetenschappelijke onderbouwing zou hebben. Begin juli hebben de meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open VLD het voorstel goedgekeurd binnen onderwijsdecreet XXX.

Minister Ben Weyts heeft nu een toets laten uitwerken door medewerkers van de KU Leuven, die de komende maanden zal getest worden bij 2.000 kleuters in zo'n 80 kleuterscholen. "We organiseren de screening aan het begin van de derde kleuterklas, zo hebben we nog het ganse jaar om, indien nodig, de kinderen op vlak van Nederlands te kunnen bijspijkeren", vertelt Weyts. "Ik denk dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is, we moeten kordate maatregelen nemen. Wanneer kinderen starten met een achterstand in het Nederlands, zal die afstand ook in andere vakken alleen maar groter worden."

Veel kleuterscholen organiseren zelf al een taalbeleid en volgen hun kleuters goed op op vlak van Nederlands, zegt ook juf Greet Wyndaele van kleuterschool De Ark in Heverlee. "We hebben al veel handvaten om kleuters doorheen de jaren op te volgen. De screening kan wel interessant zijn om bepaalde hiaten, die we nog niet opgemerkt hadden, te leren kennen."

Uniformiteit

De meerwaarde van de test zit volgens de minister in de uniformiteit: alle scholen in Vlaanderen zullen hetzelfde instrument gebruiken. "Zo kun je op een wetenschappelijke basis een uitspraak doen over hoe goed een kleuter op Nederlands moet presteren, om goed genoeg voorbereid te zijn op het eerste leerjaar", zegt ook Kris Van den Branden, promotor van het proefproject.

De taaltest zelf zal in de klas afgenomen worden door de vertrouwde kleuterleid(st)er. "We focussen daarbij op luistervaardigheden, bijvoorbeeld het begrijpen van instructies, verhaaltjes die voorgelezen worden mee volgen, enzovoort. Die vaardigheden zijn bovendien een goede indicator voor schools functioneren in het eerste leerjaar", aldus Van den Branden.

Met alle data die tijdens het proefproject verzameld wordt, zal een finale versie van de test gemaakt worden. In het voorjaar zou die finale versie klaar moeten zijn, zodat in mei en juni de screening kan worden aangeboden aan alle scholen. Volgend schooljaar kan de test dan voor het eerst bij alle kleuters in de derde kleuterklas worden afgenomen.