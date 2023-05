Ben jij getroffen door de grote problemen bij Telenet? Hierop heb je recht

Belgische politie arresteert Lucio Aquino na “grootste onderzoek naar ‘ndrangheta ooit”: Italië dient uitleve­rings­ver­zoek in

Bij de grootschalige operatie tegen de ‘ndrangheta zijn in België dertien personen opgepakt. Gerechtelijke bronnen bevestigen dat één van die verdachten Lucio Aquino is, lid van de Limburgse familie die al herhaaldelijk in aanraking kwam met het gerecht voor drugsfeiten. Aquino werd reeds voorgeleid en blijft aangehouden. Italië heeft zijn uitlevering gevraagd.