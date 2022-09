Ben Hamou: “Achterstand in verwerking aanvragen huurtoelagen weggewerkt”

"Vandaag is de achterstand in de verwerking van de aanvragen van een huurtoelage weggewerkt. We zijn tot een 'day to day'-beheer gekomen. Sinds mei komen er 200 tot 300 nieuwe aanvragen binnen." Dat heeft staatssecretaris Nawal Ben Hamou geantwoord in de plenaire zitting van het Brussels Parlement op een reeks interpellaties vanop de banken van oppositie en meerderheid.