Bemoedigende cijfers: al 1 miljoen Belgen kregen boostervaccin en in woonzorgcentra dalen uitbraken

In de strijd om de vierde golf zo laag mogelijk te houden, komt er hoopgevend nieuws. De campagne voor een derde prik begint stilaan onder stoom te komen en in de Vlaamse woonzorgcentra ziet men bemoedigende signalen . “Het is nog te vroeg om te juichen, maar dit is een opsteker.”

Eindelijk begint de campagne voor de boostervaccins onder stoom te komen. Sinds dit weekend is er een belangrijke, symbolische kaap gerond: die van de miljoenste boosterprik in ons land. Vlak voor het weekend stond de teller nog op 996.000 toegediende boostervaccins, maar de voorbije dagen zijn er daar enkel in Vlaanderen al 45.000 doses bijgekomen. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid aan onze redactie. Het maakt dat de kaap van één miljoen sowieso gerond werd. Hoeveel boostervaccins Wallonië en Brussel het voorbije weekend toegediend hebben, zal pas vandaag bekend raken.

Quote In de risico­groep van 65-plus­sers kreeg stilaan bijna veertig procent een booster. De komende weken moet dat percentage meer dan verdubbe­len. Het zou ervoor moeten zorgen dat de druk op de ziekenhui­zen afneemt.

In eerste instantie is het derde vaccin weggelegd voor mensen boven de 65 jaar. In die risicogroep kreeg stilaan bijna veertig procent een booster. De komende weken moet dat percentage meer dan verdubbelen. Het zou ervoor moeten zorgen dat de druk op de ziekenhuizen afneemt. Want daar blijven de cijfers voorlopig doorstijgen. Er liggen nu al meer dan 600 covidpatiënten op Intensieve Zorgen en dagelijks worden er gemiddeld 270 nieuwe patiënten opgenomen op de covidafdeling. De versnelling in de vaccinatiecampagne komt dus geen moment te vroeg. Deze week start men in Vlaanderen ook de de derde prik voor het zorgpersoneel, dat zou moet verhinderen dat het ziekteverzuim vanwege corona in die sector verder oploopt.

Quote Een maand geleden werden er in de woonzorg­cen­tra nog 40 nieuwe uitbraken in één week gemeld en de week daarna 37. De voorbije twee weken is dat teruggeval­len naar respectie­ve­lijk 18 en 17 nieuwe uitbraken.

In de woonzorgcentra lijken de boosters alvast effect te hebben, want sinds men daar alle bewoners een derde prik heeft gegeven zijn het aantal corona-uitbraken teruggevallen. Een maand geleden werden er nog 40 nieuwe uitbraken in één week gemeld en de week daarna 37. De voorbije twee weken is dat teruggevallen naar respectievelijk 18 en 17 nieuwe uitbraken. “Dankzij de boostervaccins”, meent Johan Staes, gedelegeerd bestuurder van de koepel van private woonzorgcentra. “Het is nog te vroeg om te juichen, maar het is toch een opsteker.” Staes hoopt dat de vaccinatiecampagne bij het personeel - dat deze week van start gaat - de vierde golf in de woonzorgcentra verder kan drukken.

