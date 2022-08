Beluister hier waarom de teksten van neonazistische bands zo shockeren: “Het graf is klaar, ons ras verraden”

Na succesvol­le, beperkte test in Bredene: waarom is er in Vlaanderen nog steeds geen statiegeld voor plastic flessen en blikjes?

De kustgemeente Bredene heeft er een succesvolle test met statiegeld voor blikjes en plastic flessen op zitten. Hoewel die beperkt was in schaal roept het nogmaals de vraag op waarom het systeem nog niet is uitgerold in Vlaanderen. Aan het draagvlak bij de bevolking ligt het in ieder geval niet en ook het bedrijfsleven lijkt er steeds meer voor gewonnen. “Eigenlijk hoeven we niet echt meer te bewijzen dat het werkt”, zegt de directeur van Recycling Netwerk Benelux aan onze redactie.

16:05