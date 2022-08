Beluister hier fragmenten van de neonazistische bands die op Frontnacht optreden: “Het graf is klaar, ons ras verraden”

Lokeren Inval in garage in industrie­park van Lokeren loopt helemaal fout: hand van man (36) afgehakt met ijzeren staaf, vier personen gearres­teerd

In de Zoomstraat, in het industriepark in Lokeren, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een ruzie zwaar uit de hand gelopen. Een groep van zo’n 20 personen trok er naar de garage van twee broers om hen te confronteren, waarna één van hen met een scherpe ijzeren staaf kwam aangelopen en uithaalde. Zijn hand werd afgehakt met een ijzeren staaf. Er is ook geschoten.

13 augustus