Beloftes zijn nog geen daden: de ongemakkelijke waarheid over het wereldwijde klimaatbeleid

Ook psycholo­gen en apothekers moeten mensen aanzetten om meer te bewegen

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw wil ook apothekers, diëtisten, kinesitherapeuten, maatschappelijk en sociaal werkers, psychologen en verpleegkundigen inzetten om mensen meer te laten bewegen. In september is daarvoor in twaalf regio’s in Vlaanderen een proefproject gestart dat nog tot december volgend jaar loopt.

12:44