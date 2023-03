Belgische wijnboeren hadden recordjaar

Nooit was de Belgische wijnproductie zo groot als in 2022, zo meldt de federale overheidsdienst Economie. Tegenover het slechte jaar 2021 verdubbelde de productie tot 3 miljoen liter. Het vorige recordjaar was 2018 met 2 miljoen liter. De ideale weersomstandigheden en een groeiend aantal wijnbouwers en bebouwde hectaren hebben tot de spectaculaire groei geleid, klinkt het.