Belgische werknemers vrijdag ‘bevrijd’ van belastingen

Laatste dag voor je belasting­aan­gif­te. Eén ding moet je zeker checken: “Een fout kan je wel 500 euro kosten”

Belastingaangiftes via Tax-on-web moeten voor 15 juli binnen zijn. Maar stel het klusje zeker niet uit tot het laatste moment, want zowel het Vereenvoudigde Voorstel van Aangifte (VVA) als de vooraf ingevulde codes in Tax-on-web moet je dubbelchecken als je centen je lief zijn. Soms staan er cijfers in die niet kloppen. “En dat kost je al snel 500 euro of meer”, waarschuwt fiscalist Koen Tranchet.

8:32