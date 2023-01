“Belgische werknemers gemiddeld 7,5 dagen ziek in 2022"

Daarnaast was gemiddeld een op de zeven Belgische werknemers in 2022 minstens één dag ziek per maand, tegenover een op de acht in 2021 en een op de tien in 2019. Zowat 2,83 procent van de werkdagen werd daardoor niet gepresteerd, opnieuw een toename in vergelijking met 2021 (2,5 procent) en 2020 (2,2 procent). Acerta registreerde vorig jaar een toename in kort ziekteverzuim “in alle sectoren, in alle leeftijdscategorieën, bij arbeiders en bedienden en zowel in de grote als kleine ondernemingen”.