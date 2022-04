Belgische werkgelegenheidsgraad blijft achterop hinken in Europa

Verplichte inburge­ring in Brussel opnieuw uitgesteld: “Het hangt mijn voeten uit”

Vlaams minister van Inburgering Bart Somers is niet te spreken over het vernieuwde uitstel van de verplichte inburgering in Brussel. Het is al de vijfde keer dat dit gebeurt. “Ik ga me op een niet-politieke manier uitdrukken, maar het hangt mijn voeten uit”, antwoordde Somers in het Vlaams Parlement op een vraag van N-VA-parlementslid Annabel Tavernier.

