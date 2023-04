Belgische vrouwen krijgen het vaakst Deens zaad toegediend bij kunstmatige donorinseminatie

Wanneer Europese vrouwen zwanger worden via donorinseminatie, gebeurt dit het vaakst met spermadonoren van Deense spermabanken. In België ontstaan zelfs meer dan 60 procent van alle kunstmatige zwangerschappen met Deens donorzaad, omdat er te weinig Belgische donoren zijn.

In België blijkt dat zes op de tien kinderen - die dankzij spermadonaties geboren zijn - biologische Deense vaders hebben. Op dit moment zijn er in België dertien spermabanken, maar die beschikken over onvoldoende zaad om de vraag naar donoren te voorzien. Daardoor importeert meer dan 80 procent van de Belgische fertiliteitscentra donorzaad van buitenlandse spermabanken. De twee grootste spermabanken van Europa zijn Deens, waardoor zes op de tien kunstmatige zwangerschappen met donorsperma in België ontstaan met Deens donorzaad. “Omdat we over te weinig Belgische donoren beschikken, zijn we genoodzaakt om te werken met buitenlandse spermabanken”, bevestigt gynaecoloog Sharon Lie Fong van het UZ Leuven. Ook in andere landen van Europa, zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk, zijn Deense spermadonoren enorm populair.

Bovendien is er in België sinds 2007 een wet uitgevaardigd waardoor één spermadonor voor maximaal zes vrouwen mag gebruikt worden, een grens die in Denemarken niet geldt. “Het sperma van een donor mag wettelijk slechts bij zes verschillende vrouwen gebruikt worden om een of meerdere kinderen te verwekken”, gaat Lie Fong verder. Met deze regel daalt de kans dat twee kinderen van dezelfde donor op hun beurt samen een kind krijgen.

De Deense spermabanken geven om strategische redenen liever geen exacte cijfers over de hoeveelheid spermadonaties die zij uitvoeren, maar het is duidelijk dat ze dominant zijn in Europa.

De twee grootste Deense spermabanken zijn Cryos International en de European Sperm Bank, met hoofdkantoren in respectievelijk Aarhus en Kopenhagen. Cryos beweert meer dan duizend beschikbare donoren te hebben, bij de European Sperm Bank zijn er tussen 800 en 900 donoren beschikbaar om door ontvangers te worden geselecteerd.

Deense cultuur

De populariteit van Deense spermabanken vindt zijn oorsprong in de lange Deense traditie van vruchtbaarheidsbehandelingen en de vroege regelgeving waardoor alleenstaande en lesbische vrouwen al sinds 2006 zich kunnen laten insemineren met donorsperma. Momenteel is dit slechts in een tiental EU-landen toegestaan.

Volgens Annemette Arndal-Lauritzen, CEO van de European Sperm Bank, heeft dit niet alleen het gesprek over spermadonatie geopend, maar ook een golf van pasgeboren Deense donorkinderen op gang gebracht. “Tegenwoordig wordt meer dan één procent van alle in Denemarken geboren kinderen geboren met donorsperma. Dat is het hoogste percentage van alle Europese landen. Het feit dat zoveel kinderen in Denemarken zijn geboren uit donatie heeft echt het taboe in ons land weggenomen.”

Martin Lasse, Chief Medical Officer bij Cryos International geeft aan dat spermadonatie genormaliseerd is in de Deense cultuur en wijt dit aan het feit dat Deense spermabanken al zo lang bestaan. “Onze oprichter begon 35 jaar geleden met de eerste Deense spermabank. Sindsdien zijn de Denen gewend geraakt aan spermabanken die reclame maken voor spermadonatie. Het is een deel van onze cultuur geworden.”

Werving via social media

Anders dan in de meeste Europese landen mogen spermabanken volgens de Deense wetgeving vrij adverteren. Hierdoor kunnen Deense mannen worden benaderd via advertenties op Instagram of YouTube.

“We investeren vrij veel in het werven van donoren”, zegt Lassen. “We proberen ze voor te lichten door uit te leggen wat de voor- en nadelen van doneren zijn en wat het voor anderen kan betekenen.”

In ruil voor elke spermadonatie ontvangen Deense mannen een vergoeding en een fitnessabonnementen. Dit alles samen, zorgt er voor dat veel Denen zich aanmelden als spermadonor.