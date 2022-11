Belgische vrouw van Ashraf Sekkaki riskeert ‘als zijn rechterhand’ zélf twee jaar cel: “Tijdens haar verhoren ontkende ze het zonlicht”

Eigenlijk wist niemand het, maar de in Marokko opgesloten ontsnappingskoning Ashraf Sekkaki (38) is in alle stilte getrouwd met een vrouw van 43 uit Oud-Turnhout. Dat is gebleken op een proces tegen een reeks zware jongens waarin S.B. als enige vrouw mee terechtstaat. “Ze kocht de cipiers van haar man in Marokko om ‘omdat die toch maar een hongerloontje krijgen’.”