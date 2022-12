Belgische vissers vangen drie keer zoveel en toch wordt grijze garnaal 61% duurder in supermarkt: hoe kan dat?

Grijze garnalen zijn in de supermarkt in een jaar tijd 61% duurder geworden. Dat blijkt uit onderzoek van Test-Aankoop. De enorme prijsstijging is opmerkelijk gezien er in de eerste tien maanden in onze havens drie keer zoveel garnalen werden aangevoerd. Met meer aanbod zou de prijs moeten dalen, ja toch? Wat is er aan de hand? En moet je ook meer betalen voor garnaalkroketten? We zochten het uit!