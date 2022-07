Belgische veetelers kweekten vorig jaar minder runderen, varkens en pluimvee

Elk jaar geeft het Belgische statistiekbureau Statbel een uitgebreid cijferoverzicht over de Belgische landbouw en veeteelt. In 2021 waren er in België 36.012 landbouwbedrijven actief en de totale landbouwoppervlakte in ons land omvat 1.368.315 hectare. Meer dan een derde van deze oppervlakte bestaat uit blijvend grasland, de graanteelten nemen 22,7 procent en de voedergewassen 21,6 procent in beslag.