Belgische vakbonden willen “animo” veroorzaken tijdens aandeelhoudersvergadering Ahold Delhaize in Nederland

Nog 35 supermark­ten van Delhaize gesloten in Brussel en Wallonië, alle winkels open in Vlaanderen

Bij supermarktketen Delhaize zijn dinsdagochtend 35 van de 128 vestigingen in eigen beheer gesloten: 16 in Brussel en 19 in Wallonië. In Vlaanderen zijn alle Delhaize-supermarkten open. Dat is vernomen van woordvoerster Karima Ghozzi.