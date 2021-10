Belgische stroomprijs op twee na duurste van Europa

De Belgische stroomprijs is nog altijd bij de duurste in de Europese Unie. Alleen Duitse en Deense gezinnen betalen meer voor hun elektriciteit dan de Belgen. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat over de eerste helft van 2021.

Gemiddeld bedraagt de elektriciteitsprijs in de EU voor gezinnen 21,9 euro per 100 kWh. Uitgedrukt in euro waren de gemiddelde elektriciteitsprijzen voor huishoudens in de eerste helft van 2021 het laagst in Hongarije (10,0 euro per 100 kWh), Bulgarije (10,2 euro) en Malta (12,8 euro). In Duitsland en Denemarken betalen gezinnen respectievelijk met 31,9 euro en 29,0 euro per 100 kWh het meest. België staat op de derde plaats met 27 euro per kWh en Ierland volgt met 25,6 euro.

In totaal steeg de elektriciteitsprijs in de eerste zes maanden van dit jaar in 16 van de 23 Europese lidstaten in vergelijking met dezelfde periode in 2020. De grootste prijsstijgingen voor elektriciteit (uitgedrukt in nationale valuta) werden opgetekend in Slovenië (+15 procent), Polen (+8 procent) en Roemenië (+7 procent). In Nederland daarentegen daalde de stroomprijs met 10 procent.

Gasprijzen

De gemiddelde gasprijzen in de Europese Unie vertoonden een omgekeerde tendens en daalden licht, tot 6,4 euro per 100 kWh in de eerste helft van 2021. Uitgedrukt in euro betaalden de gezinnen in Litouwen (2,8 euro per 100 kWh), Letland (3,0 euro) en Hongarije (3,1 euro) gemiddeld het minst voor gas. In Nederland (9,6 euro), Denemarken (9,0 euro) en Portugal (7,6 euro) was de gasprijs het hoogst.

De grootste dalingen van de gasprijzen voor gezinnen (uitgedrukt in nationale valuta) werden waargenomen in Litouwen (-23 procent), gevolgd door Slovakije (-10 procent) en Polen (-9 procent). Enkel in Denemarken (+19 procent), Duitsland (+8 procent) en Luxemburg (+6 procent) gingen de gasprijzen de hoogte in.