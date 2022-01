Belgische strips sieren het nieuwe paspoort

Al 220 personeels­le­den uitgeval­len in Ziekenhuis Oost-Lim­burg door omikron: “Van onze acute bedden hebben we er 130 moeten sluiten”

De omikrongolf zet de zorgsector opnieuw onder zware druk. Niet zozeer omdat veel patiënten opgenomen worden in de ziekenhuizen, wel omdat het personeel massaal uitvalt. In het ziekenhuis Oost-Limburg ontbreken nu al 220 werknemers omdat ze in quarantaine zitten of ziek uitgevallen zijn. Hierdoor zijn ook 200 bedden niet langer beschikbaar.

26 januari