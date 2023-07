Belgische Staatsveiligheid en militaire eenheid getroffen door hacking bij Amerikaans securitybedrijf 

“Het lijkt wel of heel Gent aan de ketamine hangt”: Jamie* en Dominique* getuigen over hun gebruik

Jongeren die experimenteren met partydrugs grijpen steeds vaker naar ketamine, een middel dat eigenlijk bedoeld is om paarden te verdoven. Dat blijkt uit onderzoek van de onderzoekscel van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. Het is goedkoper dan cocaïne en geeft meteen effect, daarom vindt het zijn weg naar heel jonge gebruikers. Jamie* (schuilnaam) begon ermee toen hij pas 16 was. Nu, zes jaar later, kan hij niet meer zonder. “Ik voel me soms vergiftigd door de ketamine en toch stop ik niet.”