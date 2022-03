Belgische staat veroordeeld voor opsluiting van man met psychiatrische problemen

Een expertise wees volgens de advocaten uit dat de man psychiatrische problemen had, en er volgde een uitspraak waarin zijn internering bevolen werd. “De man werd in oktober 2019 in de gevangenis geplaatst, maar dat had tijdelijk moeten zijn. De kamer tot bescherming van de maatschappij beval vervolgens zijn overbrenging naar het regionaal psychiatrisch centrum Les Marronniers in Doornik. De wet bepaalt dat een internering niet mogelijk is in de gevangenis, alleen in gespecialiseerde instellingen. Maar sinds 2019, bij gebrek aan plaatsen in de instelling, werd die beslissing nooit uitgevoerd, ondanks nieuwe uitspraken in november 2020 en december 2021", zeggen Luambua en Ureel in een persbericht.