Belgische Staat en Fedasil veroordeeld voor slechte aanpak opvangcrisis

Dave De Kock liet zaterdag lichaam van Dean achter in duingebied, hij verzet zich tegen overleve­ring aan België

Uit het politieonderzoek blijkt dat Dave De Kock in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 januari omstreeks middernacht aankwam in de Nederlandse provincie Zeeland. De Kock liet het lichaam van de 4-jarige Dean Verberckmoes zaterdag al achter in duingebied, zo bericht de Nederlandse politie. De politie is op zoek naar camerabeelden die kunnen duidelijk maken of Dean in de auto van De Kock zat. De Kock verzet zich tegen zijn overlevering aan ons land.

20 januari