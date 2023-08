Belgische scouts terug in ons land na rampeneditie van World Scout Jamboree

De Belgische deelnemers aan het grootste scoutskamp ter wereld, de World Scout Jamboree in Zuid-Korea, zijn vanmiddag aangekomen op Zaventem. Hoewel de vijfentwintigste editie van de Jamboree een groots evenement had moeten worden, eindigde het in mineur door een tyfoon, een hittegolf en organisatorische gebreken.

Vanaf 1 augustus zakten 40.000 scouts en gidsen af naar Zuid-Korea voor de vijfentwintigste editie van de Wereldjamboree. Maar vanwege organisatorische problemen, een hittegolf, een corona-uitbraak, glurende campingbewoners en een tyfoon, hielden verschillende internationale groepen het al snel voor bekeken.

De 1.250 Belgische scouts en gidsen zijn ondertussen terug in ons land. “Het was voor alle deelnemers ongetwijfeld een bewogen en uitdagende Jamboree met ongewone ervaringen zoals extreem weer en een vroegtijdig vertrek van het terrein, maar evenzeer met veel mooie belevingen, activiteiten en ontmoetingen”, zegt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

KIJK. 1.250 Belgische scouts op de vlucht voor tyfoon in Zuid-Korea

“Grondig evalueren”

De organisatie bedankt de vrijwilligers en begeleiders die mee op Jamboree waren. “We zijn dankbaar voor het engagement van onze vrijwilligers om onze leden veilig door deze uitzonderlijke omstandigheden te loodsen”, klinkt het. Volgens Van Reusel heeft de preventieve evacuatie van de World Jamboree Scouts “een bijzondere inzet gekost”. “De verplaatsing van 40.000 scouts op de Saemangeum-site werd op 12 uur tijd afgerond, en dat door de medewerking van zestig vrijwilligers uit ons land. Zij verdienen erkenning”, vindt hij.

Van Reusel benadrukt dat het verhaal daarmee niet is afgelopen. “Er rijzen nog heel wat begrijpelijke vragen over de organisatie in Zuid-Korea. We kunnen en willen hier op dit moment geen conclusies over trekken. De komende maanden zullen we met alle betrokkenen op alle niveaus grondig evalueren”, besluit hij.

“Werkpuntje voor de toekomst”

De 21-jarige Louise Zeelmaekers was één van de begeleidsters op de Jamboree. Ze is naar eigen zeggen onder de indruk van wat er allemaal is gebeurd. “Het was best intens om de verantwoordelijkheid over de plaatselijke organisatie van de evacuatie te krijgen. Niemand heeft dit zien aankomen, daardoor liep de communicatie tussen de scoutsgroepen ter plekke en de nationale leiding stroef. Ook zij wisten niet veel”, zegt ze. “Het was ter plekke improviseren over hoe we bepaalde zaken moesten oplossen.”

Maar veel paniekmomenten waren er volgens Louise niet. “Het ergste was de teleurstelling dat het kamp effectief voorbij was. Dat was niet gemakkelijk. Het feit dat iedereen vertrok was ook een geruststelling dat het allemaal vlot ging verlopen”, klinkt het. Toch hoopt ook Louise op een grondige evaluatie van het kamp. “Deze editie werpt een smet op het blazoen van de Jamborees. Hoe het hier is verlopen, kan niet nog eens gebeuren. Voor de volgende editie in Polen moet alles strikt opgevolgd worden. Een werkpuntje voor de toekomst.”