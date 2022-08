Belgische profvoetbalclubs schieten nog tekort in strijd tegen witwassen

Gent / Kampala Gedode Hakim begraven in Oeganda, familie dankt iedereen die zijn laatste wens hielp vervullen en hoopt op gerechtig­heid

Hakim Mutyaba, die op 17 juli van een brug in het water is gegooid en verdronk, is donderdag begraven in Oeganda. Zijn beide zonen waren daarbij aanwezig. De familie zette een crowdfunding op poten om de repatriëring van Hakims lichaam en de begrafenis te bekostigen, en dankt iedereen die een steentje bijdroeg.

5 augustus