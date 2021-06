Belgische prof krijgt zeldzame erkenning tijdens de ‘Olympische Spelen’ van de wiskunde

‘Hall of Fame’

Van den Bergh was eerder, in 1994, al 'invited speaker' op het congres. Zijn lezing werd toen niet in de plenaire zaal gehouden, maar tijdens een van de zittingen over een gespecialiseerde onderzoeksthema. Spreken voor de plenaire is vergelijkbaar met opgenomen worden in de 'Hall of Fame' van de wiskunde. Tijdens het congres worden ook de zogenaamde 'Fields Medals' uitgereikt, ook wel de Nobelprijzen van de wiskunde genoemd.

Voor Michel Van Den Bergh waren er slechts zes andere Belgische wiskundigen die de plenaire zitting mochten toespreken. De eerste, in 1920, was Charles-Jean de la Vallée Poussin. Hij was bovendien de eerste voorzitter van de IMU en ook de promotor van Georges Lemaître, de bedenker van de bigbangtheorie. Na hem volgden vijftig jaar later de ULB alumni en Abel-prijs winnaars Jacques Tits en Pierre Deligne, en in '82 David Ruelle. Acht jaar later was VUB'er Ingrid Daubechies, de moeder van de zogenaamde 'wavelets', die een grote rol spelen in datacompressie, aan de beurt. Ze was ook de eerste vrouwelijke voorzitter van de IMU. Nog in 1994 kreeg Jean Bourgain, het jaar van zijn Fields Medal, de kans om zijn betoog voor de plenaire te houden. Ook zijn alma mater was de VUB.