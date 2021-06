Belgische primeur: Leuvense hartspecialisten vervangen mitraalklep zonder chirurgie

Voor het eerst in België hebben dokters de mitraalklep van het hart vervangen door een kunstklep via een minimaal invasieve procedure met katheters. Dat heeft UZ Leuven bekendgemaakt. Tot voor kort werd de klep vervangen via een openhartoperatie met gebruik van een tijdelijk kunsthart, maar daar komen niet alle patiënten voor in aanmerking. Tot nu toe zijn vier patiënten succesvol behandeld met de nieuwe techniek.

De techniek bestaat al langer voor het vervangen van de aortaklep, maar ze is een stuk uitdagender voor de mitraalklep. Die klep is anatomisch moeilijker te bereiken en te behandelen. Maar een team van cardiologen en hartchirurgen van UZ Leuven is er recent dus in geslaagd.

Specifiek gaat het om twee nieuwe types kunstkleppen. De Tendyne-klep wordt rechtstreeks in het hart ingeplant via een kleine insnede onder de linkerborst. De andere klep, de HighLife-klep, wordt via een ader en slagader vanuit de lies naar het hart gebracht. De Tendyne-klep is wereldwijd al bij ongeveer 600 mensen geplaatst. De eerste drie Belgische patiënten kregen deze klep. De vierde patiënt kreeg de HighLife-klep. Die persoon is nog maar de 22ste patiënt wereldwijd met dat type mitraalklep, die nog in een onderzoeksfase zit.

“Deze nieuwe technieken voor het vervangen van de mitraalklep zijn baanbrekend, want tot voor kort was er geen alternatief voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een openhartoperatie”, zegt professor Christophe Dubois, cardioloog in UZ Leuven. “Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die heel fragiel zijn of nog andere aandoeningen hebben, waardoor een operatie te risicovol of niet mogelijk is.”

De twee beschikbare kleppenmodellen zijn beide biologische kleppen: ze bestaan uit varkens- of runderweefsel op een metalen frame. Dat frame is zo klein dat het door een buisje past en kan uitklappen in het hart om de klep de finale vorm te geven. De artsen verwachten dat de kleppen een levensduur van tien à vijftien jaar zullen hebben, vergelijkbaar met de biologische kleppen die via een operatie worden ingeplant.