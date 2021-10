Belgische politie testte dan toch omstreden gezichtsherkenningsoftware

De Belgische politie heeft dan toch gebruikgemaakt van de omstreden gezichtsherkenningssoftware ‘Clearview AI’. Minister Annelies Verlinden (CD&V) bevestigt dit nadat ze de feiten eerst tweemaal had ontkend. PVDA eist nu dat commissaris-generaal van de Federale politie, Marc De Mesmaeker, verhoord wordt in het parlement.

De website Buzzfeed kon begin dit jaar na een gegevenslek de gebruikerslijst van het bedrijf Clearview AI inkijken. Clearview AI biedt een controversieel systeem aan dat mensen kan identificeren op basis van een foto. Het beeld wordt vergeleken met een database van miljarden foto’s die het bedrijf verzamelde via sociale mediawebsites zoals Facebook en LinkedIn. De manier waarop deze foto’s werden verkregen, is op zijn minst dubieus te noemen. Uit het lek bleek dat de software ook in België gebruikt wordt door overheidsinstanties of politiediensten. Deze aantijging werd in augustus nog staalhard ontkend aan onze redactie door een woordvoerder van de politie, maar nu gaf minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zelf toe dat de Belgische politie reeds gebruikmaakte van deze software.

Lees ook Obscuur Amerikaans bedrijf helpt politiediensten gezichten identificeren

De minister benadrukte dat dit enkel over een test ging en dat de Belgische politie de software niet structureel gebruikt of gaat gebruiken. Toch wil PVDA graag een hoorzitting met commissaris-generaal Marc De Mesmaeker. “De minister bevestigde duidelijk twee dingen”, meldt parlementslid Nabil Boukil (PVDA). “Dat de federale politie niet alleen illegale software heeft gebruikt, maar ons ook tot tweemaal toe publiekelijk heeft voorgelogen.”

Minister Annelies Verlinden, die woensdag over deze kwestie verschillende vragen kreeg, lichtte toe dat uit een intern onderzoek bij de federale politie is gebleken dat twee rechercheurs in oktober 2019 toegang hadden tot een proeflicentie van deze software. Ze meldt dat gezichtsherkenning zeker een interessante piste is om op termijn te gebruiken, maar dat dit enkel gebruikt kan worden met een correcte wettelijke basis.

De software is op dit moment illegaal in België. Een Duitse rechtbank oordeelde in januari al dat Clearview niet voldoet aan de Europese wetgeving omtrent gegevensbescherming. Of commissaris-generaal De Mesmaeker zich daadwerkelijk zal moeten verantwoorden aan het parlement voor het testgebruik van de software is voorlopig nog onduidelijk.

Volledig scherm Minister Annelies Verlinden © Photo News