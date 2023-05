Belgische politie arresteert Lucio Aquino na “grootste onderzoek naar ‘Ndrangheta ooit”: Italië dient uitleveringsverzoek in

Bij de grootschalige operatie tegen de ‘Ndrangheta zijn in België dertien personen opgepakt. Dat melden het federaal parket en het parket van Limburg. Gerechtelijke bronnen bevestigen dat één van die verdachten Lucio Aquino is, lid van de Limburgse familie die al herhaaldelijk in aanraking kwam met het gerecht voor drugsfeiten. Aquino werd reeds voorgeleid en blijft voorlopig aangehouden. Italië heeft inmiddels zijn uitlevering gevraagd.

De grootscheepse politieoperatie is het gevolg van een onderzoek dat in 2018 in Limburg gestart werd naar een Italiaanse verdachten, die behoren tot de Calabrese maffia ‘Ndrangheta. “Uit het onderzoek is gebleken dat die verdachten een dominante rol spelen in de internationale handel in verdovende middelen” zegt Guido Vermeiren, procureur van Limburg. “De criminele organisatie rond die hoofdverdachten was actief in de in- en uitvoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa, Australië, en Afrika, het opzetten van cocaïnewasserijen, de in- en export van cannabis en hasj, geldtransfers, en witwassen.”

Volgens de Limburgse FGP kregen de verdachten de hulp van een netwerk van familieleden en andere mensen van Italiaanse origine, en werkten ze samen met andere georganiseerde bendes.

Europese Most Wanted-lijst

Niet alleen in België, ook in negen andere landen werden politieacties uitgevoerd. Volgens beide parketten gaat het om de grootste operatie ooit tegen de ‘Ndrangheta. In België werden 150 politieagenten ingezet, in Duitsland meer dan 1.000 en in Italië meer dan 1.400 politiemensen en militairen. Eerder werd gemeld dat daarbij in totaal 147 personen waren gearresteerd, volgens Europol en Eurojust gaat het om 132 arrestaties.

“De criminele organisatie werd geleid door verschillende machtige ‘Ndrangheta-families, die hun thuisbasis voornamelijk hebben in de stad San Luca, in Calabrië”, klinkt het bij beide organisaties. “Een aantal van deze families zijn lang verwikkeld geweest in een bloedige clanoorlog, gekend als de San Luca-vete, die aanleiding gaf tot grote schietpartijen in Italië en daarbuiten. Onder meer de slachtpartij in Duisburg, in 2007, maakte deel uit van de vete.”

Volgens Europol en Eurojust maakte het criminele netwerk zich schuldig aan drughandel, wapenhandel, illegaal wapenbezit, witwassen, belastingontduiking en -fraude, en de hulp aan gevluchte criminelen, van wie er intussen weliswaar meerdere konden ingerekend worden. Twee van die gevluchte criminelen stonden een tijdlang op de EU Most Wanted List.

SKY-ICC

In 2019 bleek dat er rechtstreekse linken waren met Italië, meer bepaald met verdachten die verbleven in het Italiaanse dorpje San Luca. Na de SKY ECC-kraak in maart 2021 werden vervolgens eerst in Italië en vervolgens ook in Duitsland aparte onderzoeken opgestart door de lokale autoriteiten, op basis van de informatie uit Limburg. Op dat moment werd ook een Joint Investigation Team opgericht.

“Er werd ook samengewerkt met verschillende andere Europese landen, en met Eurojust en Europol”, zegt Eric Snoeck, directeur-generaal van de FGP. “Op Eurojust hebben minstens tien coördinatievergaderingen plaatsgevonden.”

Aquino

In totaal werden in ons land 25 huiszoekingen gedaan, dertien personen werden gearresteerd. “De federale gerechtelijke politie van Limburg heeft deze morgen huiszoekingen uitgevoerd in Genk, Maasmechelen, Hasselt, Bilzen en Pelt", vertelt federaal magistraat Antoon Schotsaert. Alle dertien gearresteerde verdachten worden ervan verdacht lid te zijn van de Italiaanse maffia en deel te hebben genomen aan verschillende internationale drugstransporten. Tegen zeven van hen werd een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd door Italië. “We hebben ook vier luxewagens, 60.000 euro cash en verschillende verboden wapens in beslag genomen, alsook gps-trackers om voertuigen te volgen.”

Alle verdachten zullen worden verhoord, waarna de onderzoeksrechter in Tongeren binnen de 48 uur moet beslissen over eventuele verdere aanhouding. De hoofdverdachten zijn allemaal mannen, maar er werden ook verschillende vrouwen opgepakt. Ook Lucio Aquino, die al eerder in opspraak kwam in verschillende drugsdossiers, werd bij een van de invallen gearresteerd. Italië heeft inmiddels zijn uitlevering gevraagd. Daarover zal de raadkamer in Tongeren 16 mei een beslissing nemen. Tot dan blijft hij in de gevangenis van Hasselt.

Cocaïne

De gearresteerde maffialeden zijn onder andere leden van de beruchte families Nirta en Strangio uit het plaatsje San Luca. Families die al decennialang een groot deel van de cocaïnehandel in Europa in handen hebben, onder andere door hun goede banden met de Zuid-Amerikaanse drugskartels. In Zuid-Amerika produceren de ‘Ndrangheta in samenwerking met de kartels zelf hun cocaïne die vervolgens in grote hoeveelheden naar Europa wordt gesmokkeld.



De havens van Antwerpen en Rotterdam spelen bij die cocaïnesmokkel een grote rol. Volgens schattingen telt de ‘Ndrangheta zo’n 160 clans met in totaal zesduizend leden en heeft de organisatie een jaaromzet van een slordige 100 miljard euro.