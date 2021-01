Belgische politici reageren: “Een zwarte dag voor de democratie”

Ook de Belgische politici kijken met grote ogen naar het schouwspel dat zich nu in de Verenigde Staten afspeelt. “Dit is een zwarte dag voor de democratie.”

Premier Alexander De Croo

“Schrik en ongeloof over de aanhoudende gebeurtenissen in het Capitool, symbool van de Amerikaanse democratie. We vertrouwen erop dat de sterke instellingen van de Verenigde Staten dit uitdagende moment zullen overwinnen. Volledige steun aan de verkozen president Joe Biden.”

Joachim Coens, CD&V-voorzitter

“Let op je gedachten, want je gedachten worden je woorden Let op je woorden, want je woorden worden je daden Let op je daden, je daden worden je gewoontes Let op je gewoontes, je gewoontes vormen je karakter Let op je karakter, je karakter bepaalt je bestemming.”

Conner Rousseau, sp.a-voorzitter

“Dit gebeurt wanneer je jarenlang polariseert. Dit gebeurt wanneer je jarenlang haat en verdeeldheid zaait. Dit gebeurt wanneer je jarenlang extreemrechts normaliseert. Stop die zot.”

Egbert Lachaert, Open Vld-voorzitter

“Donkere periodes zijn niet veraf als men opruiende taal van bepaalde politici verder zonder tegenspraak de vrije loop laat. De achterban ziet het als een groen licht voor (naar hun oordeel) gerechtvaardigd geweld, verbaal en fysiek. Gevaarlijk pad.”

Meyrem Almaci, Groen-voorzitter

“Het resultaat van 4 jaar onafgebroken opruien en polariseren.”

Vincent Van Quickenborne (Open Vld), federaal minister van Justitie

“Waanzin.”

Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Economie en Werk

“Hallucinante beelden uit de VS. Een zittend president die zijn aanhangers ophitst om de verkiezing van de nieuwe president te boycotten, een democratie onwaardig!”

Bart Somers (Open Vld), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

“Voor onze ogen zien we live een poging tot staatsgreep in het machtigste land van de wereld. Dat is waar populisme en extremisme toe leidt. Een absolute schande! US Capitol nu. Waanzin. Daarom mogen we nooit toegeven aan extreem-rechts. Hun haat en leugens, hun misprijzen voor mensenrechten en democratie leiden altijd tot zulke weerzinwekkende toestanden. Ze willen maar een ding: onze beschaving kapot maken.”

Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Toerisme

“Democratie is kwetsbaar. Laat ons het koesteren.”

Meryame Kitir (sp.a), federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking

“Een zwarte dag voor de democratie.”

Theo Francken (N-VA), Kamerlid

“Wat Trump nu doet is compleet fout.”

Elio Di Rupo (PS), Waals minister-president

“De situatie in het Capitool is beangstigend. Laten we nooit vergeten dat democratie en verworven vrijheden kwetsbaar blijven. Het democratisch proces en de instellingen moeten onder alle omstandigheden worden gerespecteerd.”

Geert Bourgeois (N-VA), Europees parlementslid en oud-Vlaams-minister-president:

“Trump is een schande voor zijn land, voor de wereld, een onwaardig president die de democratie zelf onderuit haalt”, reageert Bourgeois scherp.

Eva De Bleeker, Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming:

“Een verkiezingsresultaat aanvaarden en de daarop vreedzame overdracht van macht is de essentie van democratie. Opruiend taalgebruik heeft wel degelijk gevolgen: het leidt tot geweld en ondermijnt de democratie. Niet ok. Nooit ok.

Paul Magnette, PS-voorzitter

“Deze taferelen zijn heel erg. Ze laten zien hoe de democratie door Trump is verzwakt. Dit is waar populisme en de trivialisering van extreemrechts toe leiden. Het is een aanval op de democratie. Al onze steun voor de verdedigers van de democratie in de VS.”

Georges-Louis Bouchez, MR-voorzitter

“Wat er op dit moment gebeurt in de VS is een buitengewoon ernstig precedent dat helaas een gewelddadig symptoom is van de populistische ziekten van onze democratie.”

Kristof Calvo (Groen), Kamerlid

“Bij het zien van zulke beelden word ik even stil en zelfs triest. Onze democratie is fragiel. Leugens en haat zijn als een virus. Als we daar te laks in zijn, ontspoort het zeer snel.”

