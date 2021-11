Belgische ploeg pakt goud op prestigieuze quizolympiade in Krakau: “Elk weekend 40 quizzen, daar zijn ze in het buitenland stikjaloers op”

Ons land haalde meer dan twintig medailles op de Quiz Olympiad - een organisatie van de International Quizzing Association - in de Poolse stad Krakau. In de individuele competitie greep wereldkampioen Ronny Swiggers (60) nipt naast een gouden plak toen hij het antwoord schuldig bleef op de vraag welk Japans bedrijf achter Hello Kitty zit. Maar in de landencompetitie kreeg Ronny zijn revanche. Met Lander Frederickx (29), Tom Trogh (37) en ouwe getrouwe Nico Pattyn (53) werd Estland wandelen gestuurd. Met de Olympiade was alleen eer - een valse gouden medaille! - te verdienen: deelnemers moesten zelf instaan voor de kosten van hun vlucht, hun verblijf, het inschrijvingsgeld en de zaal. “Het heeft me alles samen toch zo’n 500 euro gekost”, zegt Ronny. “Quizzen is een hobby, ik doe het omdat ik het graag doe. De dag dat ik het niet meer leuk vind, stop ik er meteen mee. Ik amuseer me en al de rest is bijzaak.”