Belgische pionier van de tekenfilm Raoul Servais krijgt tentoonstelling in BELvue museum

Binnenland Nieuwe identi­teits­kaart in veel gevallen onbruik­baar door problemen bij het uitlezen

16 september De nieuwe identiteitskaarten die in ons land worden uitgereikt, zijn in veel gevallen onbruikbaar. Dat schrijft De Tijd. Onder meer banken, notarissen, maar ook ziekenhuizen en containerparken klagen over problemen bij het uitlezen van de kaarten. Nochtans is er een eenvoudige oplossing, maar dat is nauwelijks bekend.