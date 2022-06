Belgische piloten en cabinepersoneel van Ryanair staken op 24, 25 en 26 juni: “Meeste vluchten worden geannuleerd”

Ook de piloten van Ryanair die in België gevestigd zijn, zullen staken op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni. Dat werd vandaag bevestigd bij de Franstalige christelijke bediendebond CNE. De piloten voegen zich bij de geplande staking van de stewards en stewardessen. Ryanair vliegt in ons land vanuit Charleroi en Zaventem. Volgens de vakbonden worden de meeste Ryanair-vluchten vanuit België eind volgende week geannuleerd, zo verneemt VTM NIEUWS.

Vrijdag raakte al bekend dat het in België gevestigde cabinepersoneel van de Ierse budgetvlieger die drie dagen zal staken, nadat onderhandelingen over een nieuwe cao afgesprongen waren.

Volgens de christelijke vakbonden CNE en ACV respecteert Ryanair in zijn voorstellen de Belgische arbeidswetgeving niet. De bonden klagen ook aan dat Ryanair in België geen personeelsdienst heeft die op de hoogte is van de lokale sociale wetgeving, wat zich zou vertalen in fouten op de loonfiches. Ook vragen de bonden een gegarandeerd minimumloon voor iedereen.

Tijdens de vorige staking bij Ryanair in april werden bijna 300 vluchten geschrapt in Brussels Airport en Brussels South Charleroi Airport. Ditmaal zouden “de meeste vluchten” vanuit België geannuleerd worden, zo melden de vakbonden aan VTM NIEUWS. In Zaventem zouden er zo’n 30 vluchten getroffen worden, in Charleroi gaat het om zo’n 70 vluchten. Getroffen passagiers zullen verwittigd worden via e-mail.

Europese acties

Ook in Spanje, Italië, Portugal en Frankrijk zal er gestaakt worden. De Europese acties die de bonden midden mei aangekondigd hadden, hebben zo vorm gekregen. In Spanje wordt op dezelfde drie dagen gestaakt en ook nog op 30 juni, 1 en 2 juli. In Portugal gaat het eveneens om de periode 24-26 juni, in Italië is dat op 25 juni en in Frankrijk 25 en 26 juni.

Ryanair-topman Michael O’Leary had eerder deze week tijdens een persconferentie in Brussel gezegd dat eventuele stakingen volgens hem nauwelijks een impact zouden hebben. Het bedrijf herhaalde vrijdag nog eens dat “er cao’s zijn onderhandeld die 90 procent van ons personeel in Europa dekken”.

Eerder kondigde het cabinepersoneel van Ryanair al aan dat ze gaan staken:

Brussels Airlines

De start van de drukke zomeruittocht zal moeilijk verlopen, want ook bij Brussels Airlines is een staking aangekondigd. Die overlapt deels met de actie bij Ryanair: de bonden bij de Belgische maatschappij kozen 23, 24 en 25 juni als stakingsdagen.

Op maandag 20 juni wordt dan weer zware hinder op Brussels Airport verwacht. Dan is er een nationale actiedag van de vakbonden en wil het veiligheidspersoneel van G4S op de luchthaven staken. Luchthavenuitbater Brussels Airport Company roept vertrekkende passagiers op om hun reis om te boeken, omdat er urenlange wachtrijen - tot 8 uur - dreigen aan de veiligheidsscreening. Zaterdag klonk het dat al zowat 65 procent van de vluchten geschrapt is, en dat percentage zal nog oplopen.