Belgische partijen blijven Europees koploper in reclame-uitgaven op Facebook

Handenvol geld voor een duimpje: zoveel geven onze politici uit aan Facebook en Instagram

Vlaanderen boven: zelfs zonder verkiezingen pompen onze politieke partijen een smak meer geld in Facebook-advertenties dan andere Europese politici en partijen. N-VA-voorzitter Bart De Wever spant de kroon met wel 225.000 euro. Maar ook andere Belgische politieke kopstukken moeten niet onderdoen. Waarom wordt er in ons land zo massaal in geïnvesteerd? Politicoloog Bart Maddens (KULeuven) denkt de stuwende kracht achter het fenomeen te kennen.

26 augustus