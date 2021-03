Belgische nachtclubs houden jaar nadat ze deuren moesten sluiten herdenkingsmoment

Beke verdedigt lange tijd tussen uitnodi­ging en vaccinatie, volgende week bijna 140.000 Vlamingen ingeënt

9 maart In de week van 15 maart worden in Vlaanderen 139.846 personen gevaccineerd tegen het coronavirus, dat zijn er ruim 40.000 meer dan deze week. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) bevestigd in het Vlaams Parlement. Hij verdedigde zich er ook tegen de kritiek dat de tijd tussen de levering en de toediening van het vaccin te lang zou zijn.