Belgische Moslimexecutieve hekelt ongewenste publicatie evaluatieverslag

Het EMB heeft in overleg met de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) in juli 2020 een evaluatierapport opgesteld. Dat verslag was het resultaat van een reflectie binnen de instelling, en moest bijdragen aan een betere werking, zo blijkt uit het persbericht.

Teleurstelling

In oktober 2020 werd het verslag enkel bezorgd aan Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie. Dat deed het EMB in het kader van de relaties tussen erediensten en overheden. Het verslag was niet bedoeld voor publicatie, verduidelijkt de Moslimexecutieve. Er heerst dan ook sterke teleurstelling dat het verslag toch in de media kwam, met politieke commentaren die "volledig fout en totaal onaanvaardbaar" zijn. "Het is schandalig dat het evaluatieverslag door de politiek gebruikt wordt als instrument om onze instellingen en leiders zwart te maken", klinkt het.